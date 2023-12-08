Аномальные морозы останутся в Саратовской области почти на неделю
Синоптики прогнозируют аномальные морозы в Саратовской области до середины следующей недели. Местами возможен снег.
Характер погодных условий определяет взаимодействие арктического антициклона и южного Черноморского циклона. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 5–9 градусов. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».
Скорость ветра будет достигать 4–9 м/с, отдельные порывы будут достигать 14 м/с. По ночам ожидается до –21 градуса, дневная температура составит –9…–15 градусов.
В Томской области из-за аномальных морозов с 8 по 12 декабря отменили ряд автобусных рейсов. Температура воздуха достигает –40 градусов.