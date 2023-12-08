Чиновников Благовещенска наказали за плохую уборку дорог в снегопад

В Благовещенске Амурской области прокуратура привлекла к ответственности главу муниципального ГСТК за плохое содержание городских дорог. Вице-мэр Благовещенска, который курирует безопасность дорожного движения, получил предостережение от прокурора.

Как поясняет ИА PriamurMedia, после снегопада, прошедшего в начале ноября, надзорное ведомство совместно с ГИБДД проверило дороги в различных районах Благовещенска. Было установлено, что предприятие «ГСТК» не принимало в установленные сроки меры по ликвидации последствий непогоды.

В отношении руководителя ГСТК возбудили административное дело и привлекли к ответственности. Он заплатит штраф в размере 20 тыс. рублей.

Амурская служба новостей уточняет, что в первые дни снегопада прокуратура уже отмечала в работе предприятия предпосылки несвоевременной ликвидации последствий непогоды. По этой причине профильному заммэра и самому мэру Благовещенска было объявлено предостережение.