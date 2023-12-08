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«Известия» показали последствия обстрела Горловки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате обстрела поселка шахты Кочегарка в Горловке (ДНР) 7 декабря Вооруженными силами Украины (ВСУ) погиб подросток. «Известия» показали кадры последствий прилета.

На ролике видно, что жилой дом разрушен, а из автомобиля вылетели стекла. По словам местного жителя, поселок в последнее время обстреливают почти каждый день, и не так давно снаряд упал возле дома одной семьи.

Он также рассказал, что погибший мальчик в момент последнего прилета сидел за компьютером.

О том, что при обстреле Горловки украинской армией погиб 13-летний мальчик, глава города Иван Приходько сообщил днем ранее. Он уточнил, что снаряд попал в дом, в котором находился подросток.

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До этого, 6 декабря, Приходько также сообщил, что в Горловке в результате обстрела со стороны украинской армии шесть мирных жителей получили ранения. В этот же день Приходько сообщил, что ВСУ обстреляли детский сад в Горловке. Уточнялось, что в результате обстрела были ранены три мирных жителя.

5 декабря в представительстве республики в СЦКК сообщили, что в результате обстрела Горловки по адресу: улица Артема, 14, погиб местный житель 1978 года рождения, а также был ранен мужчина 1985 года рождения.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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