В Якутии ввели в эксплуатацию 19 ледовых переправ

В Якутии открыли 19 ледовых переправ. Все они уже функционируют в полном объеме. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

ИА SakhaNews уточняет, что всего на территории Якутии состоит на учете 50 таких дорог. Накануне специалисты допустили к эксплуатации одну переправу муниципального значения в Вилюйском районе. В Жигановском, Момском и Нюрбинском районах на трех ледовых переправах повысили грузоподъемность.

Сроки открытия переправ могут корректироваться в зависимости от фактического состояния льда и погодных условий.

ИА YakutiaMedia сообщает, что в Оймяконском районе Якутии открыли проезд по временному мосту через реку Агаякан. С 7 декабря проезд разрешили транспортным средствам массой до 20 т. Он будет действовать только в зимний период.