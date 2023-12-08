Спецборт МЧС РФ доставил 20 т гуманитарного груза для населения Газы

Очередной спецборт МЧС России доставил 20 т гуманитарного груза для населения сектора Газа в Египет. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает ведомство в Telegram-канале.

«В Египте российские спасатели передали гумпомощь представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Ее перенаправят жителям сектора Газа», — говорится в публикации министерства.

Кроме того, отмечается, что с начала миссии авиацией МЧС России доставлено 335 т.

Ранее в этот же день сообщалось, что Кабардино-Балкарская Республика организовала 20 т гуманитарной помощи для жителей Газы.

5 декабря во Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) заявили, что гуманитарная ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается из-за активизировавшихся ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Представитель Международного чрезвычайного фонда помощи детям при Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер сообщил, что в регионе разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа. Он подчеркнул, что никаких зон безопасности в настоящее время создать в секторе Газа невозможно.

4 декабря президент России Владимир Путин заявил, что палестино-израильский конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.