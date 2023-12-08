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Компания VK открыла офис в Белоруссии

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Фото: пресс-служба ВКонтакте
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На территории Белоруссии начало работать первое представительство российского холдинга VK. Об этом 8 декабря сообщили в компании.

«Сервисы VK уже знакомы миллионам пользователей в Беларуси — и теперь мы хотим ближе познакомиться с белорусским IT-сообществом, где мы видим много талантливых разработчиков», — прокомментировала открытие вице-президент VK по персоналу и образовательным проектам Надежда Серова.

Как уточняется, в этот день VK проведет в Минске свое первое мероприятие — митап VK IT Point. На нем будут присутствовать 300 специалистов по ML, мобильных, фронтенд- и бэкенд-разработчиков уровня middle и senior. В ходе 16 сессий эксперты поделятся опытом создания высоконагруженных сервисов и познакомят с технологиями «ВКонтакте», «Одноклассников», «Дзена», VK Cloud и RuStore.

К открытию офиса в Минске в голосовом помощнике Маруся появился путеводитель для тех, кто хочет познакомиться с городом. Она расскажет, чем можно заняться в Минске, и даст советы по посещению исторических и атмосферных мест города.

Как уточнили в VK, месячная аудитория соцсети «ВКонтакте» в Белоруссии составляет 2,8 млн человек, каждый день ленту новостей в стране смотрят 1,3 млн пользователей. «Одноклассниками» в республике пользуется 2,3 млн человек, а месячная аудитория «Дзена» составляет 1,7 млн человек.

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Ранее, в ноябре, генеральный директор корпорации VK Владимир Кириенко, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», заявил, что молодежь всё чаще использует интернет для получения знаний.

По его словам, значительная часть пользователей социальных сетей в среднем проводит в интернете более шести часов в день. Кириенко также отметил, что в настоящее время формируется новое и очень правильное направление — edutainment. Под ним понимается процесс получения знаний в игровой форме.

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