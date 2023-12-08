Пожилая итальянка попала в реанимацию из-за ошибки компании в счете за воду

Пожилая итальянка попала в реанимацию из-за ошибки компании, которая выставила женщина неправильный счет за пользование водой в ее квартире. Об этом 8 декабря сообщает издание IL Mattino.

88-летняя жительница городка Кампороссо, получив квитанцию, увидела, что должна заплатить компании €15 339 за расход воды с августа по октябрь текущего года. Хотя на самом деле израсходовала только несколько кубометров воды, счет за которые составляет только €55.

Увидев астрономическую сумму в счете, женщина всерьез разволновалась, а позже, когда оказалось, что банк уже перевел половину указанных денег с ее счета на счет водоснабжающей компании, у итальянки произошел сердечный приступ. По данным издания, в настоящее время женщина находится в отделении реанимации больницы города Сан-Ремо.

После случившегося была проведена проверка, показавшая, что ошибка произошла из-за «некорректного снятия информации со счетчика воды». Платежный документ был аннулирован, а деньги вернулись на счет пострадавшей. О состоянии ее здоровья пока не сообщается.

Ранее, в декабре 2022 года, сообщалось, что владелец пивоварни во Франции Ульрих Алежо удивился, когда получил счет на оплату электроэнергии за один месяц на сумму €14 227. Хотя еще в ноябре в такой же квитанции была указана сумма в €700. Как заявил Алежо изданию CNews, ошибки не было. По его словам, энергетическая компания подняла цены во Франции в 20 раз и даже не уведомила плательщиков об изменениях в тарифном плане.