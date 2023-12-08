Автобусные рейсы отменили в Томской области на несколько дней из-за морозов

В Томской области с 8 по 12 декабря отменен ряд автобусных рейсов в связи с низкой температурой воздуха. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на областную администрацию.

По данным синоптиков, морозы достигают –35…–40 градусов, в связи с чем в регионе объявлено оперативное предупреждение. 8 декабря отменили рейсы из Томска в Наргу, Семей, Шарыпово, Кожевниково, Новорождественское и Молчаново. 9 декабря к списку отмененных добавили рейсы в Аркашево, Копылово, Верзнее Сеченово и в село Октябрьское. Кроме того, автобусы не отправятся в Горно-Алтайск, Кемерово и Красноярск.

С учетом погодных условий возможны дополнительные корректировки в расписании.

Аномальное похолодание наблюдается в ряде регионов России. В Республике Хакасия двое туристов были вынуждены из-за непогоды заночевать в тайге, когда они катались на снегоходе и сбились с пути. Утром 7 декабря их обнаружили мертвыми. Туристы скончались из-за переохлаждения.