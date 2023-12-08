Почти 15 тыс. квартир остались без газа из-за аварии под Керчью
В Керчи без газа остались порядка 14 тыс. квартир. Газоснабжение отключено у 18 тыс. жителей города, сел Бондаренково и Глазовка.
Как сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на Крымгазсети, на месте аварии работают специалисты.
Огонь удалось устранить, восстановительные работы продолжаются. Их должны завершить сегодня, 8 декабря. После этого должны запустить котельную и подключить газоснабжение.
Ранее, 8 декабря, сообщалось о пожаре на газопроводе в Керчи. В результате случившегося также на газопроводе была частично повреждена линия энергопередач.