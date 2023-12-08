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Кабмин Украины запретил свободный въезд и пребывание в пограничной зоне

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Фото: ТАСС/Залесский Виталий
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Кабинет министров Украины запретил свободный въезд и пребывание лиц в пограничной зоне. Об этом 7 декабря сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

В частности, в постановлении «О пограничном режиме» были внесены изменения, установившие в приграничной зоне спецрежим, а также запрет на «свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных с обороной или охраной государственной границы».

Также украинским кабмином был определен порядок выдачи разрешений на въезд, пребывание, проживание, производство работ и пропуск в пограничную полосу, уточнил Мельничук.

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Ранее, в конце ноября, пресс-служба офиса украинского генпрокурора сообщила, что на западе Украины раскрыли схему незаконной переправки за границу уклонистов от службы в армии. Правоохранители установили, что пятеро преступников за денежное вознаграждение в сумме от $3 тыс. систематически переправляли мужчин, не желающих служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ), на территорию Молдавии за пределами официальных пунктов пропуска.

В том же месяце украинские правоохранительные органы предъявили депутату Верховной рады обвинение в организации преступной схемы для незаконного вывоза военнообязанных мужчин за границу. По версии следствия, подозреваемый нелегально переправил в соседнее европейское государство брата своей гражданской жены.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

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