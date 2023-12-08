В Вологодской области увеличилось производство молока и сгущенки

Производство молока в сыром виде в Вологодской области за 11 месяцев текущего года увеличилось на 32,8 тыс. т в сравнении с аналогичным периодом 2022-го.

В лидерах среди вологодских муниципалитетов по валовому производству молока значатся Вологодский и Грязовецкий округа. Объем господдержки производства молока в текущем году составил 1571,9 млн рублей.

Увеличение объемов фиксируется на Вологодчине и в производстве сгущенки. Так, за 10 месяцев 2023 года объем выпуска таких продуктов вырос на 3,8%.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Геннадьевич Аксаков заявил в пятницу, 8 декабря, в беседе с runews24.ru, что сельское хозяйство в России стремительно развивается.

«Пример Вологодской области, несомненно, позитивный, и это говорит о том, что Россия поднимается, развивается, становится мощной державой, в том числе и в аграрном плане», — сказал он.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что в Шаховской к 2025 году построят молочный завод. Инвестиции в проект составят 1,4 млрд рублей.

Заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева рассказала, что мощность нового завода по переработке молока составит 30 т в сутки с последующим увеличением до 100 т в сутки, сообщает телеканал «360».

Ранее, 28 ноября, стало известно, что специалисты института ИТМО создали новую технологию для проверки молока на содержание антибиотиков. Для этого они намерены использовать электрохимический метод, который основан на свойстве веществ менять проводимость тока при окислении.

Данные измерений анализирует предварительно обученный искусственный интеллект (ИИ). Система включает в себя три составляющие: сенсор с электродом, устройства для подачи электричества и программу на основе машинного обучения.