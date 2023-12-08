Глава СКР потребовал отчет о деле с 5 погибшими в ДТП на Кубани

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании уголовного дела по факту смертельного ДТП в Краснодарском крае. В дорожной аварии в Северском районе погибли пятеро работников завода.

ДТП случилось 6 декабря на 52-м км трассы А-146 Краснодар – Верхнебаканский. По предварительным данным, водитель «КамАЗа» столкнулся с впереди едущим микроавтобусом Mercedes. От удара иномарку выбросило на встречную полосу, где в нее врезался грузовик. В аварии также участвовали пять легковых автомобилей. Все пять человек, находившиеся в микроавтобусе, погибли.

УСКР по Краснодарскому краю инициировало вопрос о передаче дела из полиции в свое ведомство. Руководитель регионального управления СКР Андрей Маслов должен в ближайшее время выступить с докладом по ситуации и обстоятельствам, которые удалось установить, пишет ИА KrasnodarMedia.