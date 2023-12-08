Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 1 млн рублей
Экономика
Reuters признало успех экономики России и провал западных санкций
Общество
Компания VK открыла офис в Белоруссии
Мир
Спецборт МЧС РФ доставил 20 т гуманитарного груза для населения Газы
Политика
Путин сообщил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента РФ
Мир
Эрдоган отказался признавать ХАМАС террористической организацией
Недвижимость
Российские банки начали выдавать арктическую ипотеку
Мир
Великобритания расширила санкции против Белоруссии
Политика
В СФ указали на развертывание англосаксами информационной операции против РФ
Мир
В ФРГ назвали несостоятельным план Писториуса по сдерживанию РФ
Общество
Синоптик спрогнозировал снегопад в Москве в выходные
Политика
ЦИК утвердила трехдневное голосование на выборах президента РФ
Мир
В Кремле оценили ожидание США от РФ «приемлемых переговоров для Украины»
Экономика
Минфин спрогнозировал инфляцию в 4,5% в 2024 году
Происшествия
У водителя украли 48 млн рублей в подмосковных Химках

Глава СКР потребовал отчет о деле с 5 погибшими в ДТП на Кубани

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании уголовного дела по факту смертельного ДТП в Краснодарском крае. В дорожной аварии в Северском районе погибли пятеро работников завода.

ДТП случилось 6 декабря на 52-м км трассы А-146 Краснодар – Верхнебаканский. По предварительным данным, водитель «КамАЗа» столкнулся с впереди едущим микроавтобусом Mercedes. От удара иномарку выбросило на встречную полосу, где в нее врезался грузовик. В аварии также участвовали пять легковых автомобилей. Все пять человек, находившиеся в микроавтобусе, погибли.

УСКР по Краснодарскому краю инициировало вопрос о передаче дела из полиции в свое ведомство. Руководитель регионального управления СКР Андрей Маслов должен в ближайшее время выступить с докладом по ситуации и обстоятельствам, которые удалось установить, пишет ИА KrasnodarMedia.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023