ЦИК: выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«Проект постановления предусматривает проведение голосования на выборах президента в течение трех дней — 15, 16, 17 марта 2024 года», — поделилась она.

Памфилова обратила внимание на то, что самовыдвиженцы на выборах президента должны подать документы в ЦИК до 27 декабря, чтобы принять участие в кампании. Кандидаты от партии смогут подать документы до 1 января, добавила она.

Кроме того, глава ЦИК оценила уровень подготовки к президентским выборам в 2024 году. Есть много технических средств и разного рода новаций, которые будут применимы во время голосования.

В этот же день Памфилова подчеркнула, что что многодневное голосование становится традиционным для России. Она привела в пример общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в 2020 году, в результате которого стало понятно, что трехдневное голосование встречает у многих избирателей поддержку.

До этого, 7 декабря, глава ЦИК поделилась, что дистанционное голосование во время выборов президента РФ будет, но только в тех регионах, в которых оно уже проходило. Такой формат будет применяться не более чем в 30 регионах РФ, дополнила она.

В тот же день Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Это дало официальный старт кампании по выборам главы государства.