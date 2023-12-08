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Женщины подрались в московском метро из-за громкой музыки

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Фото: Прокуратура Москвы
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Две женщины устроили драку в поезде Московского метрополитена из-за громкой музыки. Об этом 8 декабря рассказала прокуратура Москвы в Telegram.

«По предварительной информации, между двумя женщинами произошел конфликт в вагоне метро. Одна из женщин сделала другой замечание из-за громкой музыки, после чего словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой 56-летней пострадавшей причинены телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Прокуратура метрополитена контролирует установление обстоятельств конфликта между двумя пассажирками.

На опубликованном видео показано, как одна женщина подходит к другой сидящей пассажирке и грубо воздействует на нее руками. В ответ она встала и нанесла несколько ударов по голове оппонентки, посадив ее на сиденье. Только в конце драки в происходящее вмешались попутчики.

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До этого, 16 октября, мужчина напал на пассажира с ножом на станции «Мичуринский проспект» в метро Москвы. В отношении напавшего возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

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