Сосну на Соборной площади в Пензе украсили праздничными шарами

Оформление новогодней сосны завершили на Соборной площади в Пензе. По традиции перед Спасским кафедральным собором установлено живое дерево, сообщает пресс-служба городской администрации в пятницу, 8 декабря.

Высота сосны составила 8,5 м, ее привезли из Сосновоборского района. На дереве разместили около 300 голубых и серебристых шаров. Вокруг символа праздника установили небольшое ограждение с изображением ночного города, пишет ИА «Пенза-пресс».

Ранее сообщалось, что на площади Ленина в Пензе нарядили главную городскую елку и установили декоративные элементы. Среди них — цифровые инсталляции, символизирующие наступающий год.