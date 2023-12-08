Дело о незаконной добыче лосося на Камчатке передали в суд

В суд Камчатского каря поступили материалы уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконной добыче лосося. Их задержала транспортная полиция в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Путина-2023». Нарушители ловили рыбу на реке Пиначевская города Елизово.

Во время расследования было установлено, что нарушители при помощи надувных лодок и ставных сетей, расположенных на миграционных путях к местам нереста тихоокеанского лосося, осуществили вылов 21 экземпляра горбуши, кижуча и кеты. При этом разрешительных документов у «рыбаков» на это не было.

Ущерб, причиненный популяции водных биологических ресурсов, оценили в сумму, превышающую 150 тыс. рублей. В отношении троих подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, пишет ИА KamchatkaMedia.

В середине ноября сообщалось, что суд признал виновными двух жителей Камчатки за организацию незаконного оборота 2,9 т красной икры и предписал им выплатить штраф — по 350 тыс. рублей каждому.