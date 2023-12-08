Эрдоган отказался признавать ХАМАС террористической организацией

Турция не будет под давлением признавать палестинское движение ХАМАС террористической организацией. Об этом 8 декабря заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«ХАМАС называют террористической организацией. ХАМАС — это реальность Палестины, а не террористическая организация. ХАМАС — это политическое движение, как политическая партия это движение, которое победило на выборах. Но нас буквально заставляют называть его террористической организацией», — сказал он журналистам после возвращения из Греции.

ХАМАС признают террористической организацией Австралия, Канада, Израиль, Япония, Великобритания, США и Европейский союз (ЕС). Также боевое крыло движения считают террористическим Новая Зеландия и Парагвай. Помимо этого, в Иордании запрещена деятельность ХАМАС.

Ранее, 15 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что оказание помощи радикальному движению ХАМАС делает Эрдогана сообщником терроризма. По словам Нетаньяху, критика Эрдогана в адрес Израиля неприемлема. Кроме того, премьер призвал мировую общественность осудить высказываемую турецким лидером позицию по палестино-израильскому конфликту.

В тот день Эрдоган заявил, что Израиль осуществляет государственный терроризм. Как подчеркнул президент, некоторые страны при этом признают террористическим движение ХАМАС, однако ХАМАС — это политическая партия.

За день до того адвокат Бурак Бекироглу сообщил, что Турция подготовила иск в Международный уголовный суд против Нетаньяху, обвинив его в геноциде в секторе Газа. Турция считает, что любой международный протест или давление суда замедлят насилие над младенцами, женщинами, детьми и всеми гражданскими лицами, подвергшимися геноциду.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.