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Helsingin Sanomat: Финляндия отказалась передать Украине экс-командира «Русича»

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Верховный суд Финляндии вынес решение об освобождении россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), если нет других оснований для его задержания. Об этом 8 декабря сообщила на своем сайте газета Helsingin Sanomat.

«Согласно постановлению Верховного суда, больше нет условий для содержания Тордена под стражей для обеспечения возможной экстрадиции. ККО (Верховный суд. — Ред.) предписывает немедленно освободить Тордена, если нет какой-либо другой причины для его задержания», — говорится в материале.

Петровский был депортирован в Финляндию из Норвегии в 2016 году. В норвежских СМИ его называют крайне правым активистом и неонацистом, уточняет финский портал Iltalehti.

В решении об освобождении россиянина Верховный суд Финляндии сослался на Конституцию. В ней говорится, что иностранец не может быть депортирован, экстрадирован или возвращен, если ему угрожает смертная казнь, пытки или любое другое обращение, ущемляющее человеческое достоинство.

Киев 15 августа обратился к Хельсинки с просьбой экстрадировать Тордена для судебного разбирательства. Его обвинили в участии в боевых действиях против Украины.

23 августа российское посольство в Финляндии было проинформировано правоохранителями о задержании гражданина РФ по обращению Киева. В тот же день Москва направила Хельсинки запрос на встречу с задержанным.

25 августа стало известно, что полиция в Финляндии задержала гражданина РФ Яна Петровского, который является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Отмечалось, что финские правоохранители подозревают 36-летнего мужчину в участии в деятельности террористической группировки.

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Уголовное дело против Петровского зарегистрировано Финляндией еще в апреле 2017 года. Дело лидера группировки будет рассматривать окружной суд региона Итя-Уусимаа.

Группа «Русич» принимала участие в конфликте на Украине на стороне Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) в 2014–2015 годах. Она также принимает участие в специальной военной операции с 24 февраля 2022 года.

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