Новогодняя ярмарка пройдет на Камчатке в последние дни 2023 года
На Камчатке в последние дни уходящего года с 28 по 30 декабря, пройдет седьмая Новогодняя ярмарка. На ней местные производители представят гастрономические новинки, оригинальные сувениры для праздничных подарков.
Мероприятия будут проходить на территории Камчатского выставочно-туристического центра. По словам директора АНО «КВТЦ» Александра Журавлева, которые приводит ИА KamchatkaMedia, в центре откроется резиденция Деда Мороза.
Там для детей организуют праздничные утренники. Посетители получат возможность отправить новогоднюю открытку, сделанную своими руками, поздравить друзей и близких.
В 2022 году ярмарку посетили 7,5 тыс. человек. 47 компаний и предприятий представили свою продукцию.