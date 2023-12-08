Великобритания расширила санкции против Белоруссии

Великобритания обновила санкционный список против Белоруссии, увеличив его на 17 позиций. Лондон ввел санкции против судей Верховного суда Белоруссии и сотрудников прокуратуры. Об этом 8 декабря сообщается на сайте британского правительства.

«[Пакет санкций против] 17 представителей белорусской судебной системы, включая судей, прокуроров и следователей, занимающихся политически мотивированными делами против политических активистов, независимых журналистов и правозащитников», – сказано в сообщении.

Помимо Белоруссии в санкционные списки были добавлены 29 позиций, связанные с физическими и юридическими лицами из Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Гаити, Ирана и Сирии.

Также министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил: «Мы не потерпим, чтобы преступники и репрессивные режимы попирали фундаментальные права и свободы простых людей во всём мире».

«Великобритания и наши союзники будут продолжать неустанно преследовать тех, кто лишает людей свободы», – добавил Кэмерон.

Новый пакет санкций приурочен к 75-летию Всеобщей декларации прав человека. Помимо Великобритании свои санкционные списки обновляют США и Канада. Сообщается, что информация по санкциям Канады и США будет добавлена позже.

До этого, 6 декабря, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что санкции против белорусских предприятий не эффективны, а зачастую имеют обратный эффект.

Ранее, 5 декабря, США расширили санкционный список по России и Белоруссии. В него внесли 13 физических лиц и 20 компаний. В списках попавших под санкции есть граждане РФ, Белоруссии, а также подданные Бельгии, Нидерландов и Швеции. Новые ограничения затронули несколько крупных белорусских компаний, а также структур с Кипра, из Бельгии, Нидерландов и Китая.

Западные страны начали ужесточать санкции в отношении Белоруссии на фоне недовольства проводимой политикой государства и укрепления его отношений с Россией.