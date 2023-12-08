Число пострадавших детей в ДТП с автобусом в Приморье возросло до восьми

Число детей, пострадавших в результате ДТП с участием школьного автобуса в Приморском крае, возросло до восьми. Об этом «РИА Новости» сообщает в пятницу, 8 декабря, со ссылкой на региональный Минздрав.

Детей доставили в больницу с ушибами мягких тканей. После осмотра врачей пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

Также был госпитализирован один взрослый, уточняет RT.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в Приморской области произошло ДТП со школьным автобусом, в результате которого пострадали водитель и шесть детей.

Прокуратура города Партизанска в Telegram-канале объясняет, что инцидент произошел на 82-м км автодороги Шкотово – Партизанск, автобус следовал на экскурсию из Владивостока в село Сергеевка Партизанского района. Транспортное средство выполняло перевозку 21 школьника и одного сопровождающего, пишет ИА «Регнум».

На место аварии незамедлительно прибыл прокурор города Павел Каплиев.

Предварительно было установлено, что водитель автобуса при выполнении поворота налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. Дети-пассажиры 2007–2009 годов рождения были пристегнуты ремнями безопасности. Их осмотрели прибывшие на место медики.

Надзорное ведомство устанавливает детали произошедшего. Оно даст оценку исполнению требований при перевозке детей, сообщает телеканал «360».