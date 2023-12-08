Циклон в Хабаровском крае останется активным до следующей недели

Активная деятельность циклона на территории Охотского района продлится до 11 декабря. Об этом сообщает Дальневосточное УГМС. Таким образом, снег и метель задержатся в Хабаровском крае до начала следующей недели.

В этот период скорость ветра может достигать 23 м/с, а при порывах — 29 м/с. На дорогах будет снежный накат, сообщает ИА AmurMedia. В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по региону на основе анализа данных предупредили о возможном возникновении аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ. Они могут быть связаны с отключением источников энергоснабжения из-за перехлеста и обрыва проводов, отложения снега на ЛЭП.

Кроме того, в этих условиях может вырасти риск возникновения ДТП из-за снижения видимости и ухудшением качества дорог. Работа авиационного транспорта может быть ограничена, не исключено обледенение морских судов.

Ранее, 7 декабря, огромные световые столбы заметили в небе над Дмитровским городским округом в Московской области. Синоптики объяснили, что понижение температуры привело к превращению влаги, содержащейся в воздухе, в ледяные кристаллы, и свет от ярких источников, расположенных у линии горизонта, отражается на гранях этих кристаллов, формируя световые столбы.