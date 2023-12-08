Вышедшие из строя светильники меняют в Биробиджане

В Биробиджане продолжаются работы по замене перегоревших светильников. Конструкции привели в порядок на 13 улицах. В общей сложности, подрядчик сменил около 370 светильников. Осталось еще 30.

В рамках концессионного соглашения налаживается система освещения в поселке Тукалевский. Столбы уже установили, завершают монтаж светильников. Работы должны закончить до конца декабря.

В общей сложности, планируется обновить более 3 тыс. светоточек. Также должно появиться порядка 2 тыс. абсолютно новых светоточек, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на городскую администрацию.

Система освещения модернизируется в рамках программы «Дальневосточная концессия». По итогам ВЭФ-2022 президент РФ Владимир Путин поставил задачу использовать этот механизм при реализации программ по модернизации городов Дальнего Востока.