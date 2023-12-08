Реклама
Прямой эфир
Мир
В ФРГ назвали несостоятельным план Писториуса по сдерживанию РФ
Общество
Синоптик спрогнозировал снегопад в Москве в выходные
Политика
ЦИК утвердила трехдневное голосование на выборах президента РФ
Мир
В Кремле оценили ожидание США от РФ «приемлемых переговоров для Украины»
Экономика
Минфин спрогнозировал инфляцию в 4,5% в 2024 году
Происшествия
У водителя украли 48 млн рублей в подмосковных Химках
Общество
Краснов поручил провести проверку по факту завышения цен на куриные яйца
Мир
Макрон предложил кандидатуру экс-главы ЕЦБ Марио Драги на пост главы ЕК
Наука и техника
Китайский марсоход обнаружил многоугольники под поверхностью планеты
Общество
В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребенка шприцем в каршеринге
Мир
Верховный суд Финляндии постановил освободить задержанного россиянина Тордена
Общество
По делу экс-замминистра культуры Яриловой арестовано имущество на 39 млн рублей
Экономика
ФАС сообщила о снижении цен на арматуру на 15,7%
Общество
Минтранс предложил ввести штрафы за превышение средней скорости между камерами
Общество
В двух районах Сахалина из-за циклона объявлено экстренное предупреждение

Уролог предупредил о рисках бесплодия у мужчин из-за подогрева сидений

Уролог Брусенский: подогрев сидений может привести к бесплодию
0
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач уролог-андролог центра репродукции «Линия жизни» Вадим Брусенский в разговоре с «Известиями» 8 декабря заявил, что регулярное использование подогрева сидений в автомобиле может привести к бесплодию.

«Функция подогрева сидений — самая популярная у автолюбителей в зимнее время. Она помогает быстро согреться и уменьшает напряжение в мышцах, что особенно важно для длительных поездок. При этом комфорт во время поездок на машине может обернуться проблемами с мужским здоровьем в будущем», — отметил Брусенский.

Однако он обратил внимание, что мужские семенники не случайно вынесены за пределы тела — температура этого органа ниже привычных 36,6 градуса. Идеальной температурой для половых органов принято считать 34 градуса. Именно при этой температуре происходит нормальное созревание сперматозоидов.

«Из-за подогрева сиденья температура в паховой зоне может повыситься на четыре–пять градусов. Это чревато серьезными проблемами с мужской фертильностью. Из-за регулярного перегрева большинство сперматозоидов становятся менее активными или вообще перестают двигаться. По этой причине у мужчин, постоянно использующих эту функцию в машине, появляется высокий риск развития бесплодия», — предупредил уролог-андролог.

Такие нарушения, по его словам, не страшны при умеренном подогреве сидения. Если же у мужчины есть вероятность развития варикоцеле, регулярное использование подогрева сиденья может только усугубить течение заболевания. В этом случае расширение вен семенного канатика яичка, к чему приводит варикоцеле, может отразиться на мужском бесплодии.

«Для того, чтобы снизить риски для здоровья, рекомендуется прогревать машину, а заодно и сиденья, до того, как сесть за руль. Второй вариант — включать подогрев сиденья только на короткие промежутки времени, особенно это актуально для поездок на большие расстояния. Также можно настроить подогрев сиденья на минимальное значение. В таком случае вред от резкой смены температуры для половых органов будет минимальным», — подытожил Брусенский.

Диспансеризация-2024: кому нужно пройти, что изменится
В России введут обследования сотрудников организаций

4 ноября врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев предупредил, что обезболивающие препараты оказывают негативное влияние на работу почек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023