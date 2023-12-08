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Уникальный СВ-вагон включили в состав поезда Владивосток – Хабаровск

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В поезде «Океан», следующем из Владивостока в Хабаровск, появится уникальный СВ-вагон. Стоимость билета в него начинается от 13 тыс. рублей.

Обновленный интерьер вагона презентовали на ж/д вокзале во Владивостоке. Это первый в России СВ-вагон, в котором места расположены вертикально и есть возможность соединить два купе в одно смежное. Концепция реализована для путешествий семьей.

Ширина полок увеличена до 90 см, в купе появилась раковина, откидной стул и шкаф для вещей.

Как уточняет ИА PrimaMedia, макет вагона презентовали на ПМЭФ-2023, а также на площадке XI Международного железнодорожного салона пространства 1520 «PRO//Движение. Экспо».

В ближайшее время такие вагоны включат в составы фирменных поездов: «Саратов» сообщением Саратов – Москва, «Южный Урал» сообщением Челябинск – Москва, «Арктика» сообщением Мурманск – Москва, «Скорый» сообщением Иваново – Санкт-Петербург, «Белые ночи» сообщением Вологда – Санкт-Петербург, а также в составы некоторых туристических поездов.

В ближайшие два года планируется полное обновление подвижного состава поездов, которые курсируют в границах Приморского и Хабаровского края, сообщает агентство со ссылкой на гендиректора АО «ФПК» Владимира Пястолова.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае около 80 туроператоров, а также организации индустрии развлечений и гостеприимства участвуют в проекте «Отдыхаем в крае». С апреля 2022 года, когда начал реализовываться проект, туристическими услугами со скидкой по промослову «Минтур» и специальными экскурсионными предложениями воспользовались порядка 20 тыс. жителей.

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