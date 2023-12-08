Песков ответил на вопрос о решении Путина по участию в выборах президента

Президент России Владимир Путин сообщит о своем решении по участию в выборах главы государства тогда, когда посчитает необходимым. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин сообщит об этом тогда, когда посчитает необходимым и целесообразным, это будет целиком и полностью его решение», — сообщил он журналистам.

По словам Пескова, Путин всегда в своей деятельности опирался и опирается на поддержку людей.

17 ноября официальный представитель Кремля выразил надежду, что действующий глава государства будет баллотироваться на предстоящих выборах президента страны.

До этого, 6 ноября, Песков заявил, что Путин пока не изъявлял намерения баллотироваться на новый срок.

Сам Путин в сентябре, отвечая на вопрос о том, будет ли он участвовать в предстоящих выборах, призвал дождаться решения парламента об их назначении.

7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Это дало официальный старт кампании по выборам главы государства.

На следующий день председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Самовыдвиженцы должны подать документы в ЦИК для участия в кампании до 27 декабря. Кандидаты от партий смогут подать документы до 1 января, отметила она.