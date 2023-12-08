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Песков прокомментировал слова Блинкена о выделенных на помощь Украине $400 млн

Песков: Украина должна понять, что не является главной заботой США
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Фото: REUTERS/Pool/Saul Loeb
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Украина должна понять, что не является главной заботой США, поскольку именно американцы зарабатывают на газе и нефти, обеспечивая себе рабочие места. Об этом 8 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что выделенные Вашингтоном Киеву $400 млн пошли на развитие самой Америки.

«Главной заботой для США всегда были сами американцы, причем даже ценой большого количества жизней тех же самых украинцев. Именно американцы зарабатывают миллиарды и миллиарды долларов на энергоносителях, на газе, который они поставляют в Европу, на нефти, это именно американцы обеспечивают себе рабочие места», — сказал он.

Он также отметил, что именно «американоцентричная» политика США позволяет стране загружать свое производство заказами на снаряды и военную технику «ценой жизни украинцев».

Ну, помоги: американская помощь Украине будет пересмотрена
Форма поддержки и ее содержание изменятся, а суммы станут меньше

Накануне Блинкен во время конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном заявил, что около 90% американских средств на военную помощь Украине было в действительности направлено в Военно-промышленный комплекс (ВПК) США. Именно поэтому Вашингтону необходимо продолжать предоставлять военную поддержку Киеву, заключил он.

В тот день Белый дом объявил о ряде новых мер по поддержке ВПК Украины. Сообщается, что администрация США разработала «межведомственную группу, которая будет поддерживать промышленность, украинских и других партнеров и пытаться получить рекомендации относительно потенциальных сделок и экспортных требований для украинской оборонной промышленности».

Ранее, 6 декабря, стало известно, что США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до $175 млн, включающий реактивные системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, артиллерийские снаряды, бронебойные снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для защиты критической инфраструктуры, а также запчасти и вспомогательное оборудование.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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