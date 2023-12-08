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В Кремле оценили итоги переговоров Москвы и Тегерана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга в пятницу, 8 декабря, сообщил, что между Москвой и Тегераном состоялись насыщенные переговоры, стороны больше двух часов вели предметный разговор.

Накануне в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его иранского коллеги Эбрахим Раиси. В ходе беседы лидеры обсудили как отношения двух стран, так и вопросы международной проблематики, встреча длилась более пяти часов.

Песков отметил, что основные темы переговоров были изложены в приветственных заявлениях лидеров России и Ирана, озвученных в начале встречи. Среди них были в том числе обмен мнениями по палестино-израильскому конфликту, обсуждение российско-иранского партнерства, а также «сверка часов по другим международным делам».

«В расширенном составе больше двух часов проходил весьма предметный разговор, и министры докладывали по своим направлениям, причем предметно, говорили, где какие есть проблемы, какие пути решения, что нужно сделать, чтобы ускорить дальнейшее сотрудничество, поэтому очень насыщенные переговоры состоялись», — рассказал официальный представитель Кремля.

В ходе брифинга Песков также сообщил, что участники российско-иранских переговоров обсуждали тему сотрудничества в рамках решений, принятых ОПЕК+.

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7 декабря в ходе встречи с Раиси президент РФ подчеркнул, что товарооборот России и Ирана достиг почти $5 млрд, только за прошлый год он вырос на 20%. Отношения между государствами развиваются очень хорошо, продолжается сотрудничество в сфере энергетики и образования.

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