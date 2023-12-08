Украина испытывает нехватку профессиональных военных. Об этом 8 декабря в своем репортаже рассказала газета The Washington Post.

«Честно говоря, нам нужно больше солдат. Профессиональные военные кадры на исходе», — рассказал изданию командир штурмовой группы 68-й бригады с позывным Дельфин.

По его словам, мирные жители хотят, чтобы участием в боевых действиях занимались именно профессиональные военные.

Газета также отмечает, что из разговоров с украинцами призывного возраста становится известно, что многие из них едва готовы бороться за «военное и национальное правительство, которое считается пронизанным коррупцией и некомпетентностью». Журналисты поговорили с 20-летним киевским студентом, который рассказал, что слышал от друзей в армии о недостаточной подготовке и даче взяток офицерам для получения отпуска.

Ранее, 3 декабря, в Киеве около городской администрации прошел очередной митинг с требованием вернуть домой срочников и мобилизованных, которые находятся на фронте с начала конфликта. Родственники военнопленных также требуют возобновить обмен пленными.

Кроме того, в тот же день на Украине набрала необходимые 25 тыс. голосов петиция о мобилизации украинских депутатов и чиновников, которую после этого должен рассмотреть президент страны Владимир Зеленский.

1 декабря полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Свитан предложил отправлять на фронт украинских чиновников, так как стране не хватает военных кадров. Он отметил, что в ВСУ только 1% госслужащих выполняет боевые задачи, и выразил уверенность, что призыв нескольких сотен тысяч чиновников никак не отразится на работе госаппарата, так как в нынешнем количестве они там не нужны.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.