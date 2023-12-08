Реклама
Прямой эфир
Мир
В ФРГ назвали несостоятельным план Писториуса по сдерживанию РФ
Общество
Синоптик спрогнозировал снегопад в Москве в выходные
Политика
ЦИК утвердила трехдневное голосование на выборах президента РФ
Мир
В Кремле оценили ожидание США от РФ «приемлемых переговоров для Украины»
Экономика
Минфин спрогнозировал инфляцию в 4,5% в 2024 году
Происшествия
У водителя украли 48 млн рублей в подмосковных Химках
Общество
Краснов поручил провести проверку по факту завышения цен на куриные яйца
Мир
Макрон предложил кандидатуру экс-главы ЕЦБ Марио Драги на пост главы ЕК
Наука и техника
Китайский марсоход обнаружил многоугольники под поверхностью планеты
Общество
В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребенка шприцем в каршеринге
Мир
Верховный суд Финляндии постановил освободить задержанного россиянина Тордена
Общество
По делу экс-замминистра культуры Яриловой арестовано имущество на 39 млн рублей
Экономика
ФАС сообщила о снижении цен на арматуру на 15,7%
Общество
Минтранс предложил ввести штрафы за превышение средней скорости между камерами
Общество
В двух районах Сахалина из-за циклона объявлено экстренное предупреждение

Задержан бывший вице-мэр Красноярска Игорь Ким

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярском крае задержали бывшего вице-мэра города, руководителя АО «Автоспецбаза» Игоря Кима в рамках уголовного дела о нарушении природоохранного законодательства при эксплуатации и обслуживании полигона твердых бытовых отходов. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Дело возбуждено по поручению заместителя генрокурора РФ Дмитрия Демешина после межведомственного совещания по вопросам региональной градостроительной политики и обращения с отходами производства и потребления.

Установлено, что «Автоспецбаза» на основании лицензии осуществляет деятельность по размещению отходов IV–V классов опасности на полигоне площадью 92 тыс. кв. м в Емельяновском районе Красноярского края.

«С 2017 года эксплуатация полигона осуществляется с нарушением проектной документации и технологии захоронения. Отходы захоранивались в землю без сортировки и обработки на переполненном полигоне с исчерпанной проектной мощностью», — сообщили в ведомстве.

В результате этих действий произошло загрязнение земель сельскохозназначения, а также возникла угроза чрезвычайной ситуации техногенного характера.

«Причиненный незаконными действиями руководства организации вред почве составил более 600 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»).

Проводятся следственные действия, в ходе обысков изъяты служебные документы.

По данным «Известий», обыски проходят в том числе в квартире задержанного и помещениях, связанных с «Автоспецбазой».

Чистое дело: в Благовещенске ликвидируют пункт хранения радиоактивных отходов
Радиоактивные отходы вывезут, а площадку полностью очистят

21 сентября сообщалось, что в Липецкой области предприятие обязали выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей за загрязнение почвы. Уточнялось, что скопление мусора заняло площадь около 3,3 тыс. кв. м. Ущерб окружающей среде оценивался более чем в 11 млн рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023