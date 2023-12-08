Задержан бывший вице-мэр Красноярска Игорь Ким

В Красноярском крае задержали бывшего вице-мэра города, руководителя АО «Автоспецбаза» Игоря Кима в рамках уголовного дела о нарушении природоохранного законодательства при эксплуатации и обслуживании полигона твердых бытовых отходов. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Дело возбуждено по поручению заместителя генрокурора РФ Дмитрия Демешина после межведомственного совещания по вопросам региональной градостроительной политики и обращения с отходами производства и потребления.

Установлено, что «Автоспецбаза» на основании лицензии осуществляет деятельность по размещению отходов IV–V классов опасности на полигоне площадью 92 тыс. кв. м в Емельяновском районе Красноярского края.

«С 2017 года эксплуатация полигона осуществляется с нарушением проектной документации и технологии захоронения. Отходы захоранивались в землю без сортировки и обработки на переполненном полигоне с исчерпанной проектной мощностью», — сообщили в ведомстве.

В результате этих действий произошло загрязнение земель сельскохозназначения, а также возникла угроза чрезвычайной ситуации техногенного характера.

«Причиненный незаконными действиями руководства организации вред почве составил более 600 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»).

Проводятся следственные действия, в ходе обысков изъяты служебные документы.

По данным «Известий», обыски проходят в том числе в квартире задержанного и помещениях, связанных с «Автоспецбазой».

21 сентября сообщалось, что в Липецкой области предприятие обязали выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей за загрязнение почвы. Уточнялось, что скопление мусора заняло площадь около 3,3 тыс. кв. м. Ущерб окружающей среде оценивался более чем в 11 млн рублей.