Двое вахтовиков скончались после употребления неизвестной жидкости в Приангарье

В Приангарье двое умерли и трое госпитализированы после употребления неизвестной жидкости. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 5 декабря. Работники организации, которая расположена на территории Жигаловского района, распивали спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, группа начала употреблять жидкость неизвестного происхождения, от которой самочувствие вахтовиков резко ухудшилось. С признаками отравления трое мужчин доставили в больницу Иркутска санавиацией, еще двое скончались.

В результате случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

С места происшествия следователи изъяли пустые бутылки из-под алкоголя, а также бутылку с неустановленным содержимым. Изъятое направили на экспертизу. На данный момент пострадавших допрашивают, все обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого, 20 ноября, источник «Известий» сообщил, что в городе Шарыпово Краснодарского края три человека отравились суррогатным алкоголем. Вечером 18 ноября две женщины 50 и 48 лет и мужчина 47 лет, которые приходятся друг другу сестрами и братом, выпили жидкость красного цвета из пластиковых бутылок. Наутро всем им стало плохо, и они вызвали скорую помощь. Врачи констатировали смерть старшей сестры и госпитализировали ее младших родственников. По факту случившегося началась проверка.