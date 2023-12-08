В Твери торжественно откроют почту Деда Мороза

Праздничное открытие почты Деда Мороза состоится в воскресенье, 10 декабря, в Городском саду в Твери. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Мероприятие начнется в 13:00. Гостей ждет семейный праздник и анимационная программа. Также состоится вручение подарков победителям конкурса рисунков «Новогодняя открытка», отмечают «Тверские ведомости».

Почтовый ящик для новогодней корреспонденции установят на площадке возле входа со стороны улицы Советской рядом с туристско-информационным центром. Отправить письмо для главного волшебника страны можно будет до конца декабря.

Ранее в декабре сообщалось, что в России оборот рынка новогодних елок в 2023 году достигнет 13 млрд рублей — на 10% выше показателя 2022-го. При этом более 90% натуральных хвойных деревьев, которые купят россияне, будут отечественными.