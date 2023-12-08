Реклама
Прямой эфир
Мир
В ФРГ назвали несостоятельным план Писториуса по сдерживанию РФ
Общество
Синоптик спрогнозировал снегопад в Москве в выходные
Политика
ЦИК утвердила трехдневное голосование на выборах президента РФ
Мир
В Кремле оценили ожидание США от РФ «приемлемых переговоров для Украины»
Экономика
Минфин спрогнозировал инфляцию в 4,5% в 2024 году
Происшествия
У водителя украли 48 млн рублей в подмосковных Химках
Общество
Краснов поручил провести проверку по факту завышения цен на куриные яйца
Мир
Макрон предложил кандидатуру экс-главы ЕЦБ Марио Драги на пост главы ЕК
Наука и техника
Китайский марсоход обнаружил многоугольники под поверхностью планеты
Общество
В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребенка шприцем в каршеринге
Мир
Верховный суд Финляндии постановил освободить задержанного россиянина Тордена
Общество
По делу экс-замминистра культуры Яриловой арестовано имущество на 39 млн рублей
Экономика
ФАС сообщила о снижении цен на арматуру на 15,7%
Общество
Минтранс предложил ввести штрафы за превышение средней скорости между камерами
Общество
В двух районах Сахалина из-за циклона объявлено экстренное предупреждение
Сюжет:

В СФ указали на развертывание англосаксами информационной операции против РФ

Сенатор Ковитиди: англосаксы развернут информационную операцию в отношении РФ
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США и Великобритания попытаются развернуть информационно-гибридную операцию в отношении РФ. Об этом «Известиям» 8 декабря заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, комментируя слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что после победы на Украине Россия якобы «захочет добавки».

«[США и Британия] попытаются развернуть такую информационно-гибридную операцию, в которой они захотят консолидировать и принудить Европу к дальнейшей массированной поддержке Украины, и выудить из Европы все ресурсы. То есть мы увидим новый виток антироссийской истерии, в частности на территории Европы, — они будут использовать, и это нужно ожидать», — сказала Ковитиди.

Сенатор напомнила, что спецоперации по защите Донбасса является спровоцированным и вынужденным шагом, который на сегодняшний день привел к новому витку развития отношений между РФ и Западом. По ее словам, сегодня Россия может ощутить новую медиакоммуникационную агрессию на фоне признания Западом проигрыша Украины.

«Сейчас мы ощутим новую медиакоммуникационную агрессию в отношении России. Вызвана она будет тем, что сегодня англосаксы понимают, что конфликт на Украине проигран. <...> Сегодня пытаются противники России запугать Европу, и прежде всего Германию и Польшу, агрессией со стороны России, для того, чтобы столкнуть лбами Москву и Берлин, но это не одна задача», — указала сенатор.

Ковитиди отметила, что это происходит из-за того, что США не нужен мир в Европе и, чем хуже ситуация на евразийском континенте, тем спокойнее англичанам и американцам.

Конгрессивный диссонанс: кто в США стопорит поддержку Киева
И что именно не могут поделить республиканцы и демократы

Накануне глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что страны Запада должны продолжать оказание помощи Украине, чтобы президент РФ Владимир Путин не смог способствовать дальнейшему усилению позиций России.

За день до этого, 6 декабря, президент США Джо Байден во время специального обращения, в котором он призывал конгресс выделить дополнительную помощь Киеву, также выразил уверенность, что Россия якобы нападет на одну из стран НАТО после победы в спецоперации, поэтому американским военным придется вступить в конфронтацию.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что заявления Кэмерона были сделаны для ухищрения ради выделения финансирования Украине.

При этом еще 28 ноября президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия во время спецоперации сражается за свободу всего мира. По его словам, русский мир преградил путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство и на свою исключительность.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023