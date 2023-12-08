В СФ указали на развертывание англосаксами информационной операции против РФ

США и Великобритания попытаются развернуть информационно-гибридную операцию в отношении РФ. Об этом «Известиям» 8 декабря заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, комментируя слова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что после победы на Украине Россия якобы «захочет добавки».

«[США и Британия] попытаются развернуть такую информационно-гибридную операцию, в которой они захотят консолидировать и принудить Европу к дальнейшей массированной поддержке Украины, и выудить из Европы все ресурсы. То есть мы увидим новый виток антироссийской истерии, в частности на территории Европы, — они будут использовать, и это нужно ожидать», — сказала Ковитиди.

Сенатор напомнила, что спецоперации по защите Донбасса является спровоцированным и вынужденным шагом, который на сегодняшний день привел к новому витку развития отношений между РФ и Западом. По ее словам, сегодня Россия может ощутить новую медиакоммуникационную агрессию на фоне признания Западом проигрыша Украины.

«Сейчас мы ощутим новую медиакоммуникационную агрессию в отношении России. Вызвана она будет тем, что сегодня англосаксы понимают, что конфликт на Украине проигран. <...> Сегодня пытаются противники России запугать Европу, и прежде всего Германию и Польшу, агрессией со стороны России, для того, чтобы столкнуть лбами Москву и Берлин, но это не одна задача», — указала сенатор.

Ковитиди отметила, что это происходит из-за того, что США не нужен мир в Европе и, чем хуже ситуация на евразийском континенте, тем спокойнее англичанам и американцам.

Накануне глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что страны Запада должны продолжать оказание помощи Украине, чтобы президент РФ Владимир Путин не смог способствовать дальнейшему усилению позиций России.

За день до этого, 6 декабря, президент США Джо Байден во время специального обращения, в котором он призывал конгресс выделить дополнительную помощь Киеву, также выразил уверенность, что Россия якобы нападет на одну из стран НАТО после победы в спецоперации, поэтому американским военным придется вступить в конфронтацию.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что заявления Кэмерона были сделаны для ухищрения ради выделения финансирования Украине.

При этом еще 28 ноября президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия во время спецоперации сражается за свободу всего мира. По его словам, русский мир преградил путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство и на свою исключительность.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.