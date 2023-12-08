Файнер: США задумали дилемму для России по диалогу с Украиной к концу 2024 года

Белый дом планирует вывести Россию на переговоры на условиях Украины к концу 2024 года, заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер в ходе выступления на конференции Аспенского университета.

В ходе трансляции в YouTube он уточнил, что если Москва не пойдет на переговоры на условиях Киева, то украинская сторона получит еще больше поддержки от Вашингтона и Брюсселя.

«Это очень сложный стратегический выбор. Не знаю, что в конечном счете решат россияне. Но такую дилемму мы бы хотели для них создать»,— сказал эксперт.

Файнер продолжил, что после 2024 года США увеличат объемы производства своей военно-промышленной базы. Страна уже сотрудничает с украинцами в целях расширения их военной промышленности.

Ранее, 7 декабря стало известно, что Вашингтон и Киев договорились относительно совместного производства некоторых видов вооружений и обмена техническими данными.

Министр обороны США Ллойд Остин тогда подчеркнул, что для Украины партнерство с иностранными производителями — это «путь к производству запасных частей ближе к тому месту, где они требуются, и более скорому возвращению отремонтированной военной техники на фронт».

До этого, 6 декабря, Украина передала США список необходимых стране новых вооружений, в котором запросила истребители, вертолеты и системы противоракетной обороны. Тогда же стало известно, что Белый дом выделил Украине новый пакет вооружений на сумму до $175 млн.

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины за время работы американского президента Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.