Новогодний атом установили у Дома ученых в Обнинске

Новогодняя фигура в виде атома появилась в Обнинске (Калужская область) у Дома ученых. Ее установили в четверг, 7 декабря, в рамках единой атомной символики, сообщает городское МП «Коммунальное хозяйство» в социальных сетях.

Как отмечает газета «Весть», фигура а является частью единой траектории, включающую в себя аллею атомных городов и атомную клумбу. В ближайшее время праздничный объект подключат к электричеству и на нем зажгутся огни.

Ранее в декабре сообщалось, что в России оборот рынка новогодних елок в 2023 году достигнет 13 млрд рублей — на 10% выше показателя 2022-го. При этом более 90% натуральных хвойных деревьев, которые купят россияне, будут отечественными.