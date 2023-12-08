FT узнала о подготовке ЕС нового закона против поставщиков газа из России

Евросоюз (ЕС) намерен предоставить странам-членам полномочия запрещать компаниям из РФ и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах сжиженного природного газа (СПГ), сообщила газета Financial Times со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания документы.

«ЕС собирается предоставить государствам-членам полномочия прекращать импорт газа из России и Белоруссии <…> любая страна-член сможет запретить компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ», — информирует газета.

Законодательная инициатива может предоставить европейским энергетическим компаниям основу для выхода из контрактов с российскими поставщиками газа.

Как отметил неназванный высокопоставленный чиновник ЕС, реализация закона позволит европейским энергетическим компаниями разрывать контракты с Москвой, не выплачивая другой стороне компенсации, отмечает «Газета.Ru».

Издание уточняет, что обсуждение и принятие законопроекта может произойти уже 8 декабря. Окончательную версию инициативы должен одобрить Европейский парламент и страны — члены объединения.

Новый закон направлен на то, чтобы подтолкнуть страны к прекращению импорта российского газа к 2027 году, заключает газета.

Ранее, 6 декабря, эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Известиям», что сокращение поставок газа из России усугубило энергетический кризис в Европе. По его словам, европейцы допустили две ошибки. Во-первых, запугивая энергокомпании, рассказывая им про энергетический переход, создали дефицит предложения газа, а отрасль оказалась недофинансированной. Затем они совершили вторую ошибку на фоне первой — создали условия, при которых сократились поставки российского газа.

11 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что европейские страны в полном объеме не справляются без российского газа. При этом российская сторона практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.