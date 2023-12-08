Семь человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Приморье

В Приморской области произошло ДТП со школьным автобусом, в результате которого пострадали водитель и шесть детей. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает источник «Известий».

Прокуратура города Партизанска в Telegram-канале объясняет, что инцидент произошел на 82-м км автодороги Шкотово – Партизанск, автобус следовал на экскурсию из Владивостока в село Сергеевка Партизанского района. Транспортное средство выполняло перевозку 21 школьника и одного сопровождающего.

На место аварии незамедлительно прибыл прокурор города Павел Каплиев.

«Предварительно установлено, что водитель автобуса при выполнении поворота налево не уступил дорогу Toyota Sprinter. Дети-пассажиры 2007–2009 годов рождения были пристегнуты ремнями безопасности, в настоящее время они осматриваются, прибывшими на место медиками», — добавили в пресс-службе.

На данный момент надзорное ведомство устанавливает детали произошедшего. Оно даст оценку исполнению требований при перевозке детей.

Ранее, 25 ноября, произошло ДТП с перевозившим детей автобусом в Калужской области. В результате шесть детей пострадали и один человек погиб. Авария произошла на автодороге Малоярославец – Боровс­к около деревни Уваровское.