Реклама
Прямой эфир
Происшествия
У водителя украли 48 млн рублей в подмосковных Химках
Общество
Краснов поручил провести проверку по факту завышения цен на куриные яйца
Мир
Макрон предложил кандидатуру экс-главы ЕЦБ Марио Драги на пост главы ЕК
Наука и техника
Китайский марсоход обнаружил многоугольники под поверхностью планеты
Общество
В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребенка шприцем в каршеринге
Мир
Верховный суд Финляндии постановил освободить задержанного россиянина Тордена
Общество
По делу экс-замминистра культуры Яриловой арестовано имущество на 39 млн рублей
Экономика
ФАС сообщила о снижении цен на арматуру на 15,7%
Общество
Минтранс предложил ввести штрафы за превышение средней скорости между камерами
Общество
В двух районах Сахалина из-за циклона объявлено экстренное предупреждение
Общество
Директор охраняющего гимназию в Брянске ЧОПа задержан
Мир
Политолог назвал план Киева выйти к границам 1991 года обреченным на крах
Общество
Пожар на газопроводе в Керчи потушили
Авто
Россияне стали чаще покупать оборудование для самостоятельного ремонта авто
Мир
Forbes сообщил о получении новыми бригадами ВСУ устаревшей советской техники
Сюжет:

В МИЦ «Известия» расскажут о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

11 декабря в 14:00 в МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, приуроченная к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Бабанин VS Джонсон». Турнир пройдет по правилам кикбоксинга.

Участники:

  • Максим Бабанин, российский боксер, чемпион России (2015), участник главного боя;
  • Кевин Джонсон, американский боксер, участник главного боя;
  • Павел Шульский, российский боксер, участник соглавного боя;
  • Джейсон Гаверн, американский боксер, участник соглавного боя;
  • Эдгар Гукасян, российский боксер, чемпион WBA Asia South, участник турнира;
  • Джимине Рамирес, американский боксер, участник турнира;
  • Владимир Хрюнов, промоутер турнира.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Бабанин VS Джонсон» пройдет 15 декабря в Челябинске. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 22:00 мск.

Для аккредитации на пресс-конференцию необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, серию и номер паспорта, название издания.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4236, 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж в помещении пресс-центра.

Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023