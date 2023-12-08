В МИЦ «Известия» расскажут о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

11 декабря в 14:00 в МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, приуроченная к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Бабанин VS Джонсон». Турнир пройдет по правилам кикбоксинга.

Участники:

Максим Бабанин, российский боксер, чемпион России (2015), участник главного боя;

Кевин Джонсон, американский боксер, участник главного боя;

Павел Шульский, российский боксер, участник соглавного боя;

Джейсон Гаверн, американский боксер, участник соглавного боя;

Эдгар Гукасян, российский боксер, чемпион WBA Asia South, участник турнира;

Джимине Рамирес, американский боксер, участник турнира;

Владимир Хрюнов, промоутер турнира.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Бабанин VS Джонсон» пройдет 15 декабря в Челябинске. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 22:00 мск.

Для аккредитации на пресс-конференцию необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, серию и номер паспорта, название издания.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4236, 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж в помещении пресс-центра.

Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.