Макрон предложил кандидатуру экс-главы ЕЦБ Марио Драги на пост главы ЕК

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил на пост главы Еврокомиссии (ЕК) бывшего главу Европейского центрального банка (ЕЦБ) и экс-премьера Италии Марио Драги. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает газета La Repubblica.

По данным издания, французский лидер несколько раз и разным собеседникам, в том числе канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, объяснял, почему стоит обратиться именно к Драги.

По его мнению, для противостояния таким вызовам, как последствия украинского конфликта, американские выборы, «которые могут вернуть Дональда Трампа на международную арену и тем самым снова изолировать Европу», и другие вещи, важно опереться на обладающую достаточным престижем и авторитетом личность, добавляет газета.

Кроме того, La Repubblica отмечает, что в Германии могут поддержать такое предложение, так как глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в следующем году может возглавить НАТО. По предположению издания, не ясно, каким будет ответ итальянского правительства Джорджи Мелони. Без одобрения правительственного дворца Киджи нельзя выдвигать и избирать итальянца в руководство европейской исполнительной власти, объясняется в статье.

«Эта кандидатура потребует пересмотра отношений между европейскими политическими семьями», — подытожили в материале.

Ранее, 18 ноября, Макрон заявил, что ЕС будет необходимо провести реформу после вступления в альянс новых государств. Макрон добавил, что ЕС выступает важным элементом для единства Европы, поэтому его важно расширять и принимать новых членов. По его мнению, в противном случае другие страны «придут в регион с тем, чтобы ослабить и разделить». Кроме того, французский лидер в своей речи также обратил внимание на ограниченность полномочий Европарламента.