ДТП с участием школьного автобуса

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У водителя украли 48 млн рублей в подмосковных Химках
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Китайский марсоход обнаружил многоугольники под поверхностью планеты
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В Москве задержали мужчину по делу об уколе ребенка шприцем в каршеринге
Мир
Верховный суд Финляндии постановил освободить задержанного россиянина Тордена
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По делу экс-замминистра культуры Яриловой арестовано имущество на 39 млн рублей
Экономика
ФАС сообщила о снижении цен на арматуру на 15,7%
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Минтранс предложил ввести штрафы за превышение средней скорости между камерами
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Директор охраняющего гимназию в Брянске ЧОПа задержан
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Политолог назвал план Киева выйти к границам 1991 года обреченным на крах
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Пожар на газопроводе в Керчи потушили
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Мир
Forbes сообщил о получении новыми бригадами ВСУ устаревшей советской техники

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