Казахстан национализировал ответственную за взрыв на шахте в Караганде компанию

Казахстанский государственный фонд прямых инвестиций АО Qazaqstan Investment Corporation (QIC) выкупил 100% акций АО «АрселорМиттал Темиртау». Решение о переходе компании государству было принято после аварии на шахте в Караганде, где погибли 46 человек.

«Согласно условиям соглашения, QIC взял на себя полное управление и ответственность за деятельность этих предприятий, которые будут ребрендированы и получат новое название», — говорится в сообщении министерства промышленности и строительства Казахстана.

Изначально стоимость активов «АрселорМиттал» оценивалась в $3,5 млрд, но переговорщики правительства Казахстана смогли снизить сумму до $286 млн, пишет портал «Орда».

«Хочу особо подчеркнуть, что $286 млн — это стоимость двух полностью функционирующих предприятий. Предусмотрены обязательства по инвестициям непосредственно в сам «АрселорМиттал», в социальные проекты», — приводит слова министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева портал.

Новым инвестором «АрселорМиттал Темиртау» выступит акционер и глава совета директоров крупнейшего автопроизводителя Казахстана Allur Андрей Лаврентьев. Он берет на себя все обязательства перед материнской компанией «АрселорМиттал» по погашению долгосрочного и краткосрочного займов в сумме $700 млн в течение четырех лет.

Авария на шахте компании в Караганде произошла 28 октября. В результате взрыва погибли 46 горняков. В момент аварии под землей находились 252 человека, более 200 вывели на поверхность. Предположительной причиной аварии считается взрыв газометана в лаве. Для расследования происшествия организовано семь подкомиссий, а также экспертные организации из Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.

На следующий день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам ЧП и поручил правительству оказать помощь семьям пострадавших и погибших шахтеров. Также президент поручил кабинету министров страны прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау».