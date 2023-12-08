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«Известия» показали работу боевых машин десанта в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Даниил Левин 8 декабря показал в действии боевые машины десанта Вооруженных сил (ВС) РФ, уничтожающие опорные пункты украинских военных в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Заморозки не представляют препятствий для передвижения современной БМД-4. Техника весом больше 13 т с пневматической подвеской плавно проходит любые ухабы на дорогах. Машина стреляет из 100-миллиметрового орудия, что немногим меньше, чем у танка.

БМД оснащена скорострельной пушкой, выпускающей крайне бронебойные снаряды, от попаданий которых загораются опорные пункты противника. Выстрелы производятся из закрытых огневых позиций.

Позиции десантников находятся неподалеку от города Северск. Здесь российское военнослужащие не только отражают атаки противника, но и отбрасывают его.

Механик-водитель с позывным Шахтер, в прошлом горняк из Норильска, лихо заходит на виражи. Военный отмечает, что к риску на работе давно привык.

«Я машинист подземный, подземная самоходная машина. Очень сильно отличается техника от привычной. В шахте движение не такое, там не надо никуда торопиться. А тут бывает нужно. Ну тут пострашнее всё-таки будет, чем в шахте. Ко всему привыкаешь со временем, уже не замечаешь страха», — описал свою работу Шахтер.

Между тем передовые отряды из глубины поддерживают операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Разведчики сбрасывают на живую силу боеприпасы, а технику уничтожают с помощью БПЛА «Ланцет».

«Операторы вместе работают, то есть оператор «Ланцета» и оператор разведчика, то есть они сидят за одной НСУ, у каждого своя НСУ. Он ему уже, соответственно, передает: «Вижу цель, работаем, братья», — сказал разведчик подразделения ВДВ Мастер.

При этом пока один беспилотник работает, другой на изготовке. Вес «Ланцета» — 14 кг. БПЛА не только поражает наземные цели, но и вступает в схватку с дроном противника. Так, «Ланцет» замечает украинский беспилотный разведчик «Баба-Яга», заходит сверху и движется на таран.

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Днем ранее корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как расчетом системы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ уничтожают украинские дроны-камикадзе в зоне СВО. Военкор отметил, что российские мобильные сверхманевренные расчеты ПВО прикрывают основные подразделения армии РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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