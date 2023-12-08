Восемь человек пострадали в ДТП с пятью машинами в Новосибирске
Восемь человек пострадали в ДТП с пятью автомобилями в Новосибирске. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщила муниципальная аварийно-спасательная служба города на своей странице во «ВКонтакте».
«В ДТП восемь пострадавших, из них трое нуждались в медицинской помощи: водитель Kia Rio 1987 года рождения, пассажир 1997 года рождения, водитель Nissan Note 1994 года рождения, переданы бригаде врачей скорой помощи», — говорится в сообщении.
В результате столкновения повреждения получили «ВАЗ-21115», Renault Logan и Mazda.
Уточняется, что ДТП произошло на Октябрьском мосту.
7 декабря в Северной Осетии пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП погибли два человека.