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Медведев обвинил власти США в продолжении кровопролития на Украине

Медведев: Киев получил деньги от США, польются новые реки крови
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 8 декабря, обвинил США в продолжении кровопролития на Украине.

Он обратил внимание на то, что Соединенные Штаты никогда не «выбивали столько денег» для второстепенного государства в стадии распада. Кроме того, начиная с Карибского кризиса, угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую войну не была столь реальна, добавил Медведев.

«Это новое явление в американском политическом дискурсе, созданное АО «Джо, Хантер и партнеры». Впереди у них маячит перспектива импичмента (что вряд ли) и проигрыша на выборах (что весьма вероятно). Отсюда хамский шантаж, непрерывная истерика и дикие намеки в наш адрес», — написал замглавы Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

По его словам, если не сейчас, так в новом году американская администрация получит и передаст финансовые средства Украине, чтобы любой ценой продолжить бизнес на военных действиях. За эти полученные деньги, указал Медведев, «польются новые реки крови».

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Ранее, 7 декабря, министр обороны США Ллойд Остин выразил мнение, что в случае, если конгресс страны не выделит $61 млрд на помощь Украине, велика вероятность того, что американские войска на территории Европы будут сражаться с Россией.

В этот же день в Кремле отреагировали на слова американского президента Джо Байдена о возможном «столкновении» РФ и США. Отмечалось, что Москва сожалеет, что руководство США продолжает демонизировать Россию, преследуя свои внутриполитические цели.

Экс-офицер американской армии, политолог Скотт Беннет заявил, что слова Байдена о возможном столкновении вооруженных сил РФ и США являются попыткой американского лидера добиться от конгресса выделения помощи Украине. При этом сам конгресс отчаянно пытается выйти из конфликта Киева и Москвы, подчеркнул политолог.

6 декабря политолог Владимир Олейник в беседе с «Известиями» заявил, что высказывание президента США о том, что он якобы «уверен в атаке РФ на государства НАТО» после победы России в конфликте на Украине, является полной чушью и страшилкой для стран Запада.

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