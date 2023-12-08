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Астронавты на МКС нашли выращенный и потерянный их коллегой помидор

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Фото: NASA
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Астронавты NASA, работающие на Международной космической станции (МКС), нашли плод карликового томата, ранее выращенный, а затем потерянный их коллегой Фрэнком Рубио. Об этом они сообщили 7 декабря во время трансляции, приуроченной к 25-летию пребывания МКС на орбите Земли.

«Нашего хорошего друга Фрэнка Рубио, который уже вернулся домой, давно обвиняют в том, что он съел помидор. Но мы можем его оправдать, мы нашли помидор», — сказала во время трансляции на YouTube астронавт Жасмин Могбели.

Карликовый помидор сорта «Ред Робин» диаметром 2,5 см был частью урожая, собранного в рамках эксперимента «Вег-05». Рубио ухаживал за ним и потерял.

Каждый астронавт МКС получил образцы помидоров после сбора выращенных овощей 29 марта 2023 года, но доля Рубио, упакованная в пакет, «уплыла» в условиях невесомости прежде, чем астронавт успел вкусить плоды своих трудов.

Астронавт 13 сентября провел трансляцию в космосе, посвященную рекордному пребыванию на орбите для американского астронавта в 355 суток 3 часа 45 минут 21 секунду, и рассказал о произошедшем.

«Я провел так много часов в поисках этой вещи. Я уверен, что сушеные помидоры в какой-то момент появятся и оправдают меня, через много лет», — признался он.

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Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Рубио прилетели на МКС 21 сентября 2022 года на корабле «Союз МС-22». Планировалось, что их экспедиция продлится 188 дней. Однако в декабре 2022 года на корабле произошла разгерметизация системы охлаждения. Вернуть на нем экипаж не получилось, и миссию было решено продлить еще на несколько месяцев.

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