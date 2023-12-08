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Учитель физкультуры рассказал, как оказывал помощь раненым в Брянске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Учитель физкультуры брянской гимназии №5 Максим Кобарец рассказал «Известиям», как помогал детям, раненным при стрельбе.

Он сообщил, что в день происшествия к нему в спортивный зал забежал ребенок с криками, что идет стрельба, а за ним еще один, школьник попросил о помощи. Позже Кобарец услышал крики учительницы. Забежав в кабинет, преподаватель увидел раненого мальчика, сказал ему зажимать раны и ждать помощи.

Также в кабинете мужчина обнаружил, что 14-летняя школьница, которая открыла огонь, уже мертва, и начал оказывать помощь второй раненой, «был с ней до конца».

Кобарец выразил надежду на то, что компетентные органы оценят безопасность в гимназии и сделают правильные выводы, чтобы подобное больше не произошло.

Стрельба в Брянске: восьмиклассница пришла в школу с дробовиком
В результате трагедии пострадали пятеро подростков, одна девочка погибла

7 декабря 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц скончалась. Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Минздрава Мурашко.

По словам очевидцев, ситуация вызвала страх у всей школы. После начала стрельбы учителей призвали закрыть двери кабинетов изнутри, а затем эвакуироваться вместе со школьниками через запасные выходы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Соседка семьи девочки, которая открыла стрельбу в учебном заведении, сообщила в беседе с «Известиями» возможный мотив ребенка. По ее словам, причиной случившегося могла стать травля ученицы в гимназии. Учительница из брянской гимназии поделилась, что девочка была крайне замкнутой, ни с кем не общалась, в то время как ее сестра-близнец была «более живой».

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