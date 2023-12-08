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Программы выплат на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Программы компенсационных выплат на самостоятельное приобретение льготных лекарств в Москве с 2024 года станут постоянными. Об этом 8 декабря сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Речь идет о препаратах для пациентов с индивидуальной непереносимостью лекарств, а также в ряде случаев для больных диабетом и муковисцидозом», — говорится в сообщении.

Собянин уточнил, что в некоторых ситуациях выплата компенсаций оказалась более удобным способом лекарственного обеспечения людей. Она позволяет своевременно начать лечение и гарантировать его непрерывность, подчеркнул мэр.

Он добавил, что за 11 месяцев 2023 года больше 10 тыс. жителей столицы получили свыше 1 млрд рублей на приобретение нужных препаратов.

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Ранее, 29 ноября, «Известия» рассказали о том, что в России определено более 20 категорий льготников, которые имеют право на бесплатные лекарства и медицинские изделия либо могут приобрести их со скидкой. При этом сам перечень льготных препаратов утверждается каждый год.

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