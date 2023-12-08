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СМИ сообщили о готовности Байдена пойти на уступки республиканцам ради Киева

Reuters: Байден готов пойти на уступки республиканцам ради помощи Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yuri Gripas - Pool via CNP
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Администрация президента США Джо Байдена готова пойти на уступки республиканцам в ряде миграционных вопросов, чтобы обеспечить одобрение конгрессом выделения помощи Украине и Израилю. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил Reuters со ссылкой на источник.

«Белый дом и конгресс США спешат заключить соглашение, которое обеспечило бы военную помощь двум союзным странам и в то же время препятствовало бы нелегальной иммиграции через границу США и Мексики», — говорится в сообщении.

Reuters напомнило, что сенаторы-республиканцы отказались одобрить финансовую помощь Украине без принятия дополнительных мер по сокращению числа мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США. В свою очередь, Байден, по сведениям источника агентства, готов пойти на значительные уступки Республиканской партии, чтобы обеспечить согласие конгресса, необходимое для помощи Киеву.

В частности, речь идет о таких миграционных вопросах, как ужесточение стандартов первичной проверки заявления на получение убежища, размещение просителей убежища в «безопасной третьей стране», а также расширение процедуры ускоренной депортации.

«По словам источника, двухпартийная группа сенаторов, пытающаяся достичь соглашения, также обсуждает количественное ограничение числа заявлений о предоставлении убежища», — сообщает Reuters.

Агентство также уточнило, что у сената осталась всего неделя для принятия решения, так как 14 декабря законодатели уедут на рождественские каникулы.

Ну, помоги: американская помощь Украине будет пересмотрена
Форма поддержки и ее содержание изменятся, а суммы станут меньше

6 декабря сенат США на очередном заседании не одобрил законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине. На следующий день в Белом доме сообщили, что администрация США не может пообещать властям Украины оказание дальнейшей помощи ввиду отсутствия согласия американского конгресса на ее выделение.

В тот же день в связи с неопределенностью по вопросу помощи Киеву президент США Джо Байден выступил со специальным обращением, заявив, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

6 декабря глава Пентагона Ллойд Остин указал, что Вашингтон нацелен на долгую военную поддержку Киева даже в условиях задержки выделения новой помощи. Остин подчеркнул, что он рассчитывает на быстрое утверждение конгрессом запроса администрации о дополнительной помощи Киеву на $50 млрд через промышленную базу США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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