Пожар на газопроводе в Керчи потушили. Об этом в пятницу, 8 декабря, рассказал «Известиям» замглавы города Олег Шевченко.

По его словам, на данный момент у жителей района Войково и села Глазовка Ленинского района нет газа из-за отключения котельной. Аварийные работы уже ведутся. До конца дня проблему обещают устранить, добавил Шевченко.

Ранее в этот же день сообщалось, что в городе Керчь на востоке Республики Крым в результате разгоревшегося пожара на газопроводе была частично повреждена линия энергопередач.

Тогда восточная котельная, которая обеспечивает теплом около 30 тыс. человек, приостановила работу.