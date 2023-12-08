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Движение поездов на фиолетовой ветке метро Москвы восстановлено

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы восстановлено и введено в график. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщил столичный дептранс.

«Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) осуществляется в соответствии с графиком», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Движение поездов на фиолетовой ветке Московского метрополитена от станции «Котельники» до станции «Жулебино» было приостановлено ранее в этот же день, 8 декабря. По данным московского дептранса, причиной задержки стал человек на путях.

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